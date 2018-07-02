قناص حوثي يغتال جندي وهو ساجد في جبهة صعدة

فهمي محمد(صدى):

أظهرت صورة متداولة اليوم الإثنين، استشهاد ” محمد صالح ناصر ” من أبناء الضالع برصاصة قناص حوثي وهو ساجد في صلاته في جبهة صعدة الملاحيظ.

وفي مواصلة لانتهاكات الحوثي الغير إنسانية، تعرض الشهيد لرصاصة قناص وهو ساجد في صلاة العصر، حيث وجدوه زملاءه شهيداً وهو ساجد.

ويذكر أن الجيش اليمني شن هجوما كبيرا بمشاركة ثلاثة ألوية على منطقة أبواب الحديد ومركز مديرية باقم في محافظة صعدة بإسناد ميداني ودعم جوي ومدفعي من قوات التحالف العربي؛ للقضاء على مليشيات الحوثي الإيرانية.