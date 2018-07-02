نصائح هامة لحماية شعرك الضعيف والمتهالك

متابعات(صدى):

يُعبّر الشعر عن صحة المرأة، ويسبب الشعر الضعيف والمتهالك مشاكل لا حصر لها، بداية من طرق تصفيفه، مروراً بسبل العناية به والتي تبدو معقدة للغاية، نهاية بتأثيره السلبي على الوجه والإطلالة بأكملها.

وفي هذا الصدد قدم بعض مصففي المشاهير بعض النصائح، التي تساعدك على تجنب حدوث هذه المشكلة بالأساس، أو تحد من هيشان الشعر وتهالكه وكانت النصائح كالتالي:

كمية الشامبو

يقول أخصائي تصفيف الشعر أرسن غورغوف: ” توخي الحذر عند غسل الشعر، وتعاملي معه برفق لأنه رطب ضعيف من البصيلات، ولا تغسلي شعرك بكميات كبيرة من الشامبو، وبعد غسل الشعر للمرة الأولى، اسحبيه للخلف على شكل ذيل حصان، وبناءً على قطر الدائرة حددي كمية الشامبو ” .

ابعدي يديك

تنصحك ميشيل بلايزور، الأخصائية المعتمدة في علم التجميل، بتنشيف شعرك بالمنشفة بدلاً من فركه والتعامل معه بعنف عند تجفيفه، فهو ما يزال رطباً يحتاج للرفق، ويضيف كاش لاوبليس، مصفف شعر المشاهير: ” لا تسحبي شعرك للخلف لعمل كعكة أو ذيل حصان وهو رطب، وانتظري حتى يجف منسدلاً على ظهرك، كي لا تضعفيه من البصيلات والأطراف ” .

أحبّي فروة رأسك

يقترح تيمير المصفف المشهور في صالون سالي هيرشبيرغر، استخدام الفرشاة النايلون اللطيفة تحت الدش لمدة 5 – 10 دقائق، لتدليك فروة رأسك وتحفيز الدورة الدموية، كما أنها تقوي من بصيلات الشعر بمرور الوقت، إضافة إلى أن التدليك يساعد الشامبو للوصول لأعمق جزء من فروة الرأس.

رفع الشعر

يبين مصفف المشاهير جورج ببنيكولاس، خطورة رفع الشعر بالإكسسوارات الضيقة، أو البندانة الملتصقة بالرأس؛ لما تتسبب به هذه الأشياء من تقصف الشعر وهيشانه، كما ينصح بالابتعاد التام عن الإكسسوارات المعدنية.

طرق الحماية

تقول كاثي بنغانم، مصففة المشاهير ومديرة صالون جيميني بنيويورك: ” عليك بتطبيق منتجات الحماية ضد الطقس السيئ والحرارة الزائدة، فالبخاخات والكريمات ستحمي شعرك مما تخلفه مجففات الشعر من أضرار ” .

لا تقلقي من الشعر المبلل

يقول غورغوف: ” لا تجففي شعرك بالكامل ودعيه رطباً بعض الوقت قبل تمشيطه، وركزي على الجذور بمعنى تجفيف الشعر بداية من فروة الرأس وانتهاء بالأطراف، وجربي ترك شعرك رطبًا وسيقوم الهواء بتجفيفه طبيعياً ” .

أهمية الأقنعة المنزلية

تقول بنغانم: ” عالجي شعرك بالأقنعة الطبيعية مرة على الأقل أسبوعيًا، كخلط البيض مع زيت الزيتون، وتطبيقه كقناع على الشعر، وسيترك شعرك قوياً كثيفاً وغير متهالك ” .