الشهري: أسعار الألبان سترتفع والحل عند المستهلكين

حمود العنزي (صدى):

أوضح الخبير الاقتصادي، أحمد الشهري، أن الحل في ارتفاع أسعار الألبان يكون في دعم آلية المنافسة وإزالة أي عقبات تحد من قيامها بعملها بكفاءة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الإصلاح الإقتصادي وتوطين الأموال لرفع الانتاجية وخلق فرص العمل للسعودي برواتب جيدة يحتاج تضحيات عقبال رفع الدعم عن جميع السلع وحماية السوق وترحيل العماله الأجنبيه وإحلالها بالمواطن ” .

وتوقع ” الشهري ” حدوث زيادة في معدلات التضخم في الأسعار، مؤكدًا أن علاج ذلك يكون من المستهلكين من خلال 6 أمور هي:

١- الترشيد.

٢- الادخار وفق القدرة إن أمكن.

٣- البحث عن البدائل.

٤- طلب زيادة الرواتب من الشركات اذا كان ممكن او البحث عن وظيفة أفضل.

٥- مراجعة الميزانية الشهرية بشكل عملي وواقعي.

٦- البحث عن عمل إضافي لمن لديه عجز.

اقرأ أيضًا :