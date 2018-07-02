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الشهري: أسعار الألبان سترتفع والحل عند المستهلكين

الشهري: أسعار الألبان سترتفع والحل عند المستهلكين
حمود العنزي (صدى):

أوضح الخبير الاقتصادي، أحمد الشهري، أن الحل في ارتفاع أسعار الألبان يكون في دعم آلية المنافسة وإزالة أي عقبات تحد من قيامها بعملها بكفاءة.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الإصلاح الإقتصادي وتوطين الأموال لرفع الانتاجية وخلق فرص العمل للسعودي برواتب جيدة يحتاج تضحيات عقبال رفع الدعم عن جميع السلع وحماية السوق وترحيل العماله الأجنبيه وإحلالها بالمواطن ” .

وتوقع ” الشهري ” حدوث زيادة في معدلات التضخم في الأسعار، مؤكدًا أن علاج ذلك يكون من المستهلكين من خلال 6 أمور هي:

١- الترشيد.
٢- الادخار وفق القدرة إن أمكن.
٣- البحث عن البدائل.
٤- طلب زيادة الرواتب من الشركات اذا كان ممكن او البحث عن وظيفة أفضل.
٥- مراجعة الميزانية الشهرية بشكل عملي وواقعي.
٦- البحث عن عمل إضافي لمن لديه عجز.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 1 ساعة

الحل الوحيد هو مقاطعه هاذولا المستغلين

[ عدد التعليقات: 1472 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يستغل ضعفنا

[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 49 دقيقة

نعم للمقاطعة

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