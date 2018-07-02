الشهري: أسعار الألبان سترتفع والحل عند المستهلكين
أوضح الخبير الاقتصادي، أحمد الشهري، أن الحل في ارتفاع أسعار الألبان يكون في دعم آلية المنافسة وإزالة أي عقبات تحد من قيامها بعملها بكفاءة.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الإصلاح الإقتصادي وتوطين الأموال لرفع الانتاجية وخلق فرص العمل للسعودي برواتب جيدة يحتاج تضحيات عقبال رفع الدعم عن جميع السلع وحماية السوق وترحيل العماله الأجنبيه وإحلالها بالمواطن ” .
وتوقع ” الشهري ” حدوث زيادة في معدلات التضخم في الأسعار، مؤكدًا أن علاج ذلك يكون من المستهلكين من خلال 6 أمور هي:
١- الترشيد.
٢- الادخار وفق القدرة إن أمكن.
٣- البحث عن البدائل.
٤- طلب زيادة الرواتب من الشركات اذا كان ممكن او البحث عن وظيفة أفضل.
٥- مراجعة الميزانية الشهرية بشكل عملي وواقعي.
٦- البحث عن عمل إضافي لمن لديه عجز.
اقرأ أيضًا :
طلال[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 1 ساعة
الحل الوحيد هو مقاطعه هاذولا المستغلين
ماجد[ عدد التعليقات: 1472 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يستغل ضعفنا
ابن البلد[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 49 دقيقة
نعم للمقاطعة