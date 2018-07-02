صحيفة أمريكية عن مدربات القيادة: المملكة جمعت أفضلهن لتعليم النساء القيادة

علي القحطاني (صدى):

ألقت صحيفة ” لوس أنجلوس تايمز ” الأمريكية الضوءَ على المدربات اللاتي جئن إلى المملكة؛ لأجل تدريب مُعلمات قيادة السيارات من النساء؛ وذلك بالتزامن مع تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة وتفعيله في يونيو الماضي، لذا وفي هذا السياق سنستعرض بعض المعلومات عن إحداهن.

نورما أدريانزين

واحدة من النساء التي ستقمن بنقل فنون قيادة السيارات للنساء السعوديات، حيث وصلت منذ شهرين تقريبًا، ومن المتوقع أن تستمر لمدة عام في مهام تأهيل معلمات قيادة السيارات للسيدات.

حيث تدير هي وزوجها ” كارلوس ” مدرسة نيوبورت لتعليم قيادة السيارات، وتوفر المدرسة برنامجًا مرخصًا، من قِبل دائرة كاليفورنيا للمركبات الآلية التي تعلّم سائقي السيارات الجدد من جميع الأعمار والثقافات.

وفي هذا السياق، قال ” كارلوس ” زوجتي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في التدريس كانت بين 1500 مدرب محتمل، ولكن المملكة اختارت أفضل الناس في العالم ” .

من الجدير بالذكر أن السماح للمرأة بقيادة السيارات، أحد الإصلاحات الأكثر تأثيرًا اجتماعيًا التي نفذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما أنها جزء أساسي من خطته؛ لتحريك الاقتصاد من اعتماده على النفط.