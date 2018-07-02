تيا ابنة نوال الزغبي تنهال بالشتائم على معجبي والدتها

أماني الغامدي(صدى):

تعرض جمهور ومحبي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، لسيل من الشتائم والسباب عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، والمفاجأة ان مصدرها حساب باسم ابنتها تيا.

ومن جانبه اضطر طليق الزغبي، ايلي ديب الى ايضاح الحقيقة في منشورٍ عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، ” توضيح إلى الفنانة نوال الزغبي: هنالك من إنتحل إسم إبنتنا تيا وراح يردّ على معجبيكِ بشتائمٍ لا تعبر إلا عن أخلاق أصحابها ” .

وتابع ” هذه الشتائم لا تمُتّ إلى إبنتنا بأي صلة الّتي كانت وما زالت وستبقى الإبنة المحبّة لأمّها وأبيها على السواء ” .

وختم إيلي ديب ” أتمنّى منك ومن معجبيكِ عدم الإنجرار وراء هكذا أضاليل يُراد منها الاصطياد بالماء العكر ” .