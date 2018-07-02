الفيصلي يتعاقد مع المدرب البلجيكي مريشيا ريدنك

ماجد محمد(صدى):

أعلنت إدارة نادي الفيصلي، اليوم الاثنين، عن توقيعها مع المدرب البلجيكي ذو الأصول الرومانية ” مريشيا ريدنك ” ، وذلك على أن يتم استكمال إجراءات التعاقد عند وصول المدرب خلال اليومين القادمين، وذلك ليقود بموجبه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال منافسات الموسم الرياضي القادم.

جاء ذلك بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، حيث قدم رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن عبدالمحسن، جزيل الشكر والتقدير له، نظير حرصه على استقطاب الكوادر الفنية المميزة لرفع مستوى تأهيل اللاعب السعودي فكريًا وتكنيكيًا.

جدير بالذكر، أن المدرب البلجيكي مريشيا ريدنك، صاحب الـ 56 عامًا، كان مديرًا فنيًا للعديد من الأندية، وكان آخرها ” موسكرون ” البلجيكي، خلال الموسم الكروي 2017/2018م.