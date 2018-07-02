المالكي: هناك أكثر من 100 حالة لمقتل أطفال على يد الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

كشف المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، تركي المالكي، اليوم الاثنين، عن وجود أكثر من 100 حالة لمقتل أطفال على يد ميليشيات الحوثي الإيرانية، حيث قام الحوثيون بنقلهم إلى صنعاء وإصدار شهادات وفاة هناك.

وأوضح ” المالكي ” ، خلال مؤتمر صحفي، أن المليشيا الإيرانية جنّدت أطفالًا بدءًا من عمر الثامنة، وتقل أعمارهم عن الثامنة عشرة عامًا، لافتًا إلى أن المليشيا تعرقل دخول سفن المساعدات إلى ميناء الحديدة.

وأكد أن محافظة صعدة لا تزال مكان إطلاق الصواريخ البالستية وتخزينها من جانب ميليشيات الحوثي الإيرانية، فيما أن كافة المحاور في صعدة حققت تقدمًا عبر تدمير التحصينات الحوثية والاستيلاء على أسلحتهم.

وأشار ” المالكي ” إلى أن الجيش الوطني اليمني سيطر في عملية تعارضية على مرتفعات في فرضة نهم، مؤكدًا: ” نعمل على تأمين مطار الحديدة وإزالة الألغام في محيطه ” ، بينما لفت إلى العثور على أسلحة تؤكد التسليح الإيراني لميليشيات الحوثي.

وأضاف أن عدد القتلى من الميليشيات الحوثية في عمليات التحالف والجيش الوطني اليمني وصل إلى 811 في الأسبوعين الأخيرين، مشددًا على أنه لا يمكن للحوثيين تسليم مدينة الحديدة بدون الميناء أو ميناء الحديدة بدون المدينة.

وتابع: أنه لا توجد جدية ميدانية من ميليشيات الحوثي للانصياع للشرعية، وأنها غير جدية في التفاوض وكل ما تفعله هو كسب الوقت، مضيفًا: ” عملياتنا تهدف للضغط على ميليشيات الحوثي لتعود إلى طاولة المفاوضات.. ومهما حاولت القيادات الحوثية التنقل وتغيير مراكزها فهي على مرأى من التحالف العربي ” .