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مصرع طفلة بسبب انفجار لعبة القلعة النطاطة

مصرع طفلة بسبب انفجار لعبة القلعة النطاطة
لندن(صدى):

لقيت طفلة بريطانية مصرعها إثر انفجار لعبة القلعة الهوائية النطاطة بعدما طارت في الهواء على مسافة 20 قدما من النطاطة القابلة للنفخ ” الترامبولين ” على أحد الشواطئ .

وفور سقوط الطفلة أجرت فرق الإسعاف للها الإسعافات الأولية ولكنها توفيت، فيما ذكر شهود عيان أن الطفلة ربما يبلغ عمرها 4 سنوات وتسبب الانفجار في حدوث دوي هائل في منطقة ألعاب على شاطئ جورلستون جنوب جريت يارماوث بمقاطعة نورفوك.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 6 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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