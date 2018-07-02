مصرع طفلة بسبب انفجار لعبة القلعة النطاطة

لندن(صدى):

لقيت طفلة بريطانية مصرعها إثر انفجار لعبة القلعة الهوائية النطاطة بعدما طارت في الهواء على مسافة 20 قدما من النطاطة القابلة للنفخ ” الترامبولين ” على أحد الشواطئ .

وفور سقوط الطفلة أجرت فرق الإسعاف للها الإسعافات الأولية ولكنها توفيت، فيما ذكر شهود عيان أن الطفلة ربما يبلغ عمرها 4 سنوات وتسبب الانفجار في حدوث دوي هائل في منطقة ألعاب على شاطئ جورلستون جنوب جريت يارماوث بمقاطعة نورفوك.