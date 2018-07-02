الأمير فهد بن سلطان يقدم مساعدة مالية لأسرة ” يتيمة تبوك “
يتابع أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، حالة ” يتيمة تبوك ” التي ناشدت عبر مقطع فيديو نشرته ” صدى “، تقديم العلاج لوالدتها المريضة.
وقدم الأمير فهد بن سلطان مساعدة مالية للأسرة بعد الإطلاع على التقرير الطبي وتقرير الوضع الأسري، موجهًا الشؤون الصحية بمتابعة حالة الفتاة ووالدتها مع المراكز الطبية.
وكان أمير المنطقة وجه الشؤون الصحية بسرعة مباشرة حالة الفتاة اليتيمة التي تبلغ من العمر ١٧عامًا وتناشد علاج والدتها، وتحويلها إلى مراكز متخصصة ودراسة حالة الأسرة بالكامل والرفع بتقرير مفصل لسموه.
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طلال[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 7 ساعات
شكرًا لك من القلب علي عطائك وحرصك الدايم علي مصلحه المواطن الامير فهد بن سلطان قدم مساعده ماليه مجزيه لأسره اليتيمة التي تناشد بعلاج ولدتها بسبب مرض أمها فخورون كل الفخر ان منحنا قياده مخلصه وحكيمه وضعت في مقدمه اهتماماتها في خدمه دينه وشعبها
ماجد[ عدد التعليقات: 1472 ] نشر منذ 7 ساعات
أمير منطقه تبوك حفظك الله
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 897 ] نشر منذ 7 ساعات
للهِ درُّكَ يا ابنَ سلطانَ الندى
يا فاتحاً بابَ العطاءِ الأوسَعَا
لك في تبوكَ يدٌ عظيمٌ شأنُها
يا خيرَ من أولى الجهودَ ومن رعى
أثمرْتَ فكراً رائداً وعزيمةً
وصنعتَ نهجاً مورقاً متطلِّعا
أطلقتَ أسرابَ المنى ومنحتَها
صفةَ السموّ تميزاً وتنوُّعا
همس[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 7 ساعات
لا … جديد فهذا فهد الخير … ابن سلطان الخير فكيف لا..!