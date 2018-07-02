الأمير فهد بن سلطان يقدم مساعدة مالية لأسرة ” يتيمة تبوك “

محمود البلوي(صدى):

يتابع أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، حالة ” يتيمة تبوك ” التي ناشدت عبر مقطع فيديو نشرته ” صدى “، تقديم العلاج لوالدتها المريضة.

وقدم الأمير فهد بن سلطان مساعدة مالية للأسرة بعد الإطلاع على التقرير الطبي وتقرير الوضع الأسري، موجهًا الشؤون الصحية بمتابعة حالة الفتاة ووالدتها مع المراكز الطبية.

وكان أمير المنطقة وجه الشؤون الصحية بسرعة مباشرة حالة الفتاة اليتيمة التي تبلغ من العمر ١٧عامًا وتناشد علاج والدتها، وتحويلها إلى مراكز متخصصة ودراسة حالة الأسرة بالكامل والرفع بتقرير مفصل لسموه.

اقرأ أيضًا: