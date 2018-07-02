أمير الرياض يكرم الشركات والمؤسسات الداعمة لاحتفالات عيد الفطر بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، الشركات والمؤسسات الداعمة لاحتفالات عيد الفطر بمدينة الرياض .

وأكد سموه في كلمة له بهذه المناسبة, أهمية القطاع الخاص ودوره الفعال في تعزيز المنظومة الاجتماعية.

وبين سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, أن الرياض تشهد حراكا بارزا في مجال الاحتفالات والمناسبات العامة في ظل التوجيه والدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح .

حضر التكريم معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ومسؤولي الأمانة .