بالصور.. عدد من عربات المسار الأحمر لقطار الرياض تصل ميناء الدمام

نايف السالم(صدى):

شهد ميناء الملك عبدالعزيز الدمام مؤخرًا، وصول عدد من عربات المسار الأحمر لقطار الرياض.

ورصدت بعض الصور، عدة عربات محمولة على ” تريلات ” ؛ بعد رسوها بميناء الدمام، حيث بدا أنها في الطريق إلى الرياض.

تجدر الإشاة إلى أت قطار الرياض بدأ قبل نحو شهرين، اختباراته التشغيلية، وظهر للمرة الأولى يسير في المسارات المخصصة له في شوارع الرياض.

وعن قطار الرياض، فهو يصل طوله إلى 176 كيلو مترًا، ويتضمن 85 محطة، فيما تتكامل مع مشروع قطار الرياض، شبكة حافلات تضم 24 مسارًاً بطول إجمالي 1083 كلم شاملة 776 محطة.