بالصور.. ضبط عدد من مخالفات لقرار التوطين بنجران والحدود الشمالية

نايف السالم(صدى):

ضبط فرع نجران التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 77 مخالفة لقرار التوطين بعدد من المحال التجارية بسوق العمل.

كما أوضحت الوزارة اليوم الاثنين عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن فرع الوزارة بالحدود الشمالية، ضبط عددًا من مخالفات التوطين.

وجاء ذلك ضمن حملات تفتيشية مشتركة ضمن حملة ” وكن بلا مخالف ” .