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بالصور.. ضبط عدد من مخالفات لقرار التوطين بنجران والحدود الشمالية

بالصور.. ضبط عدد من مخالفات لقرار التوطين بنجران والحدود الشمالية
نايف السالم(صدى):

ضبط فرع نجران التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 77 مخالفة لقرار التوطين بعدد من المحال التجارية بسوق العمل.

كما أوضحت الوزارة اليوم الاثنين عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن فرع الوزارة بالحدود الشمالية، ضبط عددًا من مخالفات التوطين.

وجاء ذلك ضمن حملات تفتيشية مشتركة ضمن حملة ” وكن بلا مخالف ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 ساعات

مساء الخير
الخبر بالحدود الشمالية ولانجران

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 ساعات

مساء الخير
الخبر بالحدود الشمالية ولانجران

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