بالصور.. ضبط عدد من مخالفات لقرار التوطين بنجران والحدود الشمالية
ضبط فرع نجران التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 77 مخالفة لقرار التوطين بعدد من المحال التجارية بسوق العمل.
كما أوضحت الوزارة اليوم الاثنين عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن فرع الوزارة بالحدود الشمالية، ضبط عددًا من مخالفات التوطين.
وجاء ذلك ضمن حملات تفتيشية مشتركة ضمن حملة ” وكن بلا مخالف ” .
ابو حمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 ساعات
مساء الخير
الخبر بالحدود الشمالية ولانجران
ابو حمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 ساعات
مساء الخير
الخبر بالحدود الشمالية ولانجران