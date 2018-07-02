مصرع مراقب صحي إثر إطلاق النار عليه في رفحاء

نايف السالم(صدى):

باشرت الجهات الأمنية، اليوم الاثنين، حادث مصرع مواطنًا يعمل مراقبًا للصحة العامة في بلدية محافظة رفحاء.

ولقى المواطن، مصرعه بعد إطلاق مسلح عدة أعيرة نارية عليه من سلاح يحمله، أثناء وجودهما في المواقف الخاصة بالبلدية.

وتوفي المواطن في الحال، فيما هرب الجاني من الموقع بسيارته على الفور.

ونقلت الجهات المعنية، جثمان الموظف إلى مستشفى رفحاء المركزي، وتم التحفظ عليه حتى يتم استكمال الإجراءات اللازمة.