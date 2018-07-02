مصرع مراقب صحي إثر إطلاق النار عليه في رفحاء
باشرت الجهات الأمنية، اليوم الاثنين، حادث مصرع مواطنًا يعمل مراقبًا للصحة العامة في بلدية محافظة رفحاء.
ولقى المواطن، مصرعه بعد إطلاق مسلح عدة أعيرة نارية عليه من سلاح يحمله، أثناء وجودهما في المواقف الخاصة بالبلدية.
وتوفي المواطن في الحال، فيما هرب الجاني من الموقع بسيارته على الفور.
ونقلت الجهات المعنية، جثمان الموظف إلى مستشفى رفحاء المركزي، وتم التحفظ عليه حتى يتم استكمال الإجراءات اللازمة.
فهد[ عدد التعليقات: 1082 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 597 ] نشر منذ 1 ساعة
مؤكد يوجد بينهم خلاف
نهى[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويغفرله
تركي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 1 ساعة
صارت اخبار القتل مثل اخبار الطقس نقرأها كل يوم
تركي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 1 ساعة
صارت اخبار القتل مثل اخبار الطقس نقرأها كل يوم
الجوهرة[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 1 ساعة
معك حق اخ تركي الله يلاحمه ويحفظنا
نوير[ عدد التعليقات: 1082 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
ناصر[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله بيقبضوا عليه
ابو طيف[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويصبر اهله
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1357 ] نشر منذ 40 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمه صار القتل شئ عادي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49687 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ومن فقده ,, آمين ,,
,, فتشوا عن المتفلتين من سوريا والعراق ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1510 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يحفظ الجميع…القتل العمد خطأ مهما كان السبب ..
وعلى طاري المراقبين الصحيين والله فيهم رجال لاكن فيهم من يستقعد لك وكأنك قاتل ابوه… اليوم يحلف لي واحد يقول كل شهر تجي البلديه وتصك محله مخالفه زور وبهتان كلها لتحصيل اموال الناس بالباطل آخرها اليوم 500ريال…؟