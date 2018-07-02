جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن الدفعة الثانية من المقبولين

الدمام(صدى):

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، اليوم، عن الدفعة الثانية من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1439/ 1440هـ .

وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور صالح بن علي الراشد, أنه يجب على المرشحين والمرشحات بالقبول في الدفعة الثانية سرعة إكمال إجراءات القبول الكترونيا، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة ” استعرض طلب سابق ” من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة)، مع ضرورة استكمال الإجراءات الإلكترونية وطباعة أو حفظ إشعار القبول خلال فترة الزمنية المحددة للدفعة الثانية قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الجمعة المقبل، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأضاف: أنه يمكن للمتقدمين والمتقدمات معرفة النتائج والنسب التي توقف عندها القبول للدفعة الثانية من خلال أيقونة نتائج ونسب القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية أو من خلال حسابات العمادة الرسمية في قنوات التواصل الاجتماعي عبر المعرف الموحد @IAU_AR ، لافتا إلى أن الطلبة المرشحين ممن لم يستكملوا الإجراءات الإلكترونية سيتم إغلاق ملفهم تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج فحص اللياقة لإجراء الفحص بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة، وسيتم إرسال الموعد المحدد لإجراء الفحص بتاريخ 26 شوال الحالي .

ودعا الدكتور الراشد, المتقدمين والمتقدمات الذين لم يحالفهم القبول بالدفعة الثانية بمتابعة إعلان الدفعة الثالثة والأخيرة وذلك حسب الخطة الزمنية المعتمدة لأعمال القبول عبر موقع الجامعة بوابة القبول أيقونة الخطة الزمنية لأعمال القبول، متمنياً لجميع المتقدمين والمتقدمات التوفيق والسداد .