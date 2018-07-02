اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بتعليم القنفذة

علي القحطاني (صدى):

أعلن مدير إدارة التربية والتعليم بالإنابة في محافظة القنفذة أحمد الهيثمي، اليوم الاثنين، عن اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الحسني، مدير شؤون المعلمين، أنه تم نقل ٣١١ معلمًا من المتقدمين للحركة وعددهم ٨٧٢ معلمًا، بنسبة ٣٥.٦٧ %، في حين تم نقل ٢٢٠ معلمة من المتقدمات للحركة وعددهن ٥٥١ معلمة، بنسبة ٣٩.٩٣%.

وأوضح ” الحسني ” ، أنه يمكن للمعلم أو المعلمة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج ” نور ” ، على أن تكون المباشرة بتاريخ 16/12/1439هـ.

وبيّن مدير شؤون المعلمين، أن من لديه تظلم على نتيجة الحركة، يمكنه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حساب المعلم أو المعلمة في نظام ” نور ” ، وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28/10/1439هـ، لافتًا إلى أنه سيتم موافاة المعلم/ة بنتيجة الطلب.