اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بتعليم القنفذة
أعلن مدير إدارة التربية والتعليم بالإنابة في محافظة القنفذة أحمد الهيثمي، اليوم الاثنين، عن اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الحسني، مدير شؤون المعلمين، أنه تم نقل ٣١١ معلمًا من المتقدمين للحركة وعددهم ٨٧٢ معلمًا، بنسبة ٣٥.٦٧ %، في حين تم نقل ٢٢٠ معلمة من المتقدمات للحركة وعددهن ٥٥١ معلمة، بنسبة ٣٩.٩٣%.
وأوضح ” الحسني ” ، أنه يمكن للمعلم أو المعلمة الاستعلام عن نتيجة الحركة عن طريق برنامج ” نور ” ، على أن تكون المباشرة بتاريخ 16/12/1439هـ.
وبيّن مدير شؤون المعلمين، أن من لديه تظلم على نتيجة الحركة، يمكنه التقدم بذلك إلكترونيًّا عبر حساب المعلم أو المعلمة في نظام ” نور ” ، وذلك في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28/10/1439هـ، لافتًا إلى أنه سيتم موافاة المعلم/ة بنتيجة الطلب.
اترك تعليقاً