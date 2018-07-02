الأمير فيصل بن بندر يستقبل الأمين العام لـ ” موهبة “

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ” موهبة ” الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، الذي قدم لسموه عرضاً موجزاً عن إنجازات أبناء الوطن من موهوبيه وموهوباته في مسابقة ” إنتل آيسف ” وتشرفوا باستلام جوائزهم في أولمبياد إبداع 2018م من سموه .

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض, عن فخره واعتزازه بما وصل إليه أبناء وبنات الوطن وما حققوه من نتائج خلال مسابقة “إنتل آيسف”، مؤكداً أن بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشخصية السعودية وبناء المحتوى المحلي هي من ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030 .

وشدد الأمير فيصل بن بندر, على ضرورة المضي قدماً فيما تقوم به “موهبة” من عمل مهم للغاية، إذ تعد رافداً من الروافد التي تمدّ بلدنا بالعلماء والمخترعين أصحاب الإبداعات الرائدة التي تخدم الوطن تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- متمنياً للموهوبين السعوديين المزيد من النجاح والتفوق.

ووجه معالي الأمين العام لموهبة، الدعوة لسمو أمير منطقة الرياض لزيارة “موهبة”، مبيناً لسموه ما تقوم به المؤسسة من رعاية وتدريب وتأهيل لموهوبي وموهوبات الوطن، في ظل دعم القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من دور “موهبة” الرائد في دعم أبناء وبنات المملكة في مجال الموهبة والإبداع، للوصول بهم إلى أعلى المراكز في المسابقات المحلية والعالمية، دعماً لرؤية المملكة 2030 التي يعد الشباب عمادها الأساس ووقودها في الانطلاق بالوطن نحو المستقبل، ووضع اسم المملكة بين مصاف الدول المتقدمة علمياً وتكنولوجياً.

وفي نهاية اللقاء، قدّم الأمين العام لـ ” موهبة ” الشكر لسمو أمير منطقة الرياض على الاستقبال، مؤكداً أن هذا هو نهج ولاة أمر هذه البلاد في حرصهما على دعم ورعاية أبناء الوطن في المجالات كافة.