بالفيديو.. سيدة تبحث عن رجل نبيل ساعدها بعد فقدانها الوعي لمكافأته

بكين(صدى):

فقدت امرأة شابة وعيها فور خروجها من محطة مترو الأنفاق في الصين، وكانت محظوظة لوجود رجل بالقرب منها وبقي معها حتى استعادت وعيها.

حيث هرع الرجل على الفور لمساعدة السيدة وحملها على ذراعيه لنقلها إلى المستشفى، وظل بجانبها حتى استعادت وعيها.

وظلت السيدة تبحث عن الرجل لمكافأته بـ 50 ألف يوان مقابل مساعدته لها، واكتشفت لاحقا أنه يعمل لصالح البحرية الصينية.