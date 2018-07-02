بالفيديو.. سيدة تبحث عن رجل نبيل ساعدها بعد فقدانها الوعي لمكافأته
فقدت امرأة شابة وعيها فور خروجها من محطة مترو الأنفاق في الصين، وكانت محظوظة لوجود رجل بالقرب منها وبقي معها حتى استعادت وعيها.
حيث هرع الرجل على الفور لمساعدة السيدة وحملها على ذراعيه لنقلها إلى المستشفى، وظل بجانبها حتى استعادت وعيها.
وظلت السيدة تبحث عن الرجل لمكافأته بـ 50 ألف يوان مقابل مساعدته لها، واكتشفت لاحقا أنه يعمل لصالح البحرية الصينية.
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 7 ساعات
أعطيني أنا الأمانة أوصلها😉
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 7 ساعات
هذا رجل جيد ,,
,, شهم وعنده حميه ونخوه فعل فعل يشكر عليه ,, لايعدم جوازيه ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 7 ساعات
هذولا باالصين يااخت دهر ، ماهم في فرنسا ,,
,, على كل حال انتي ابديتي حسن النيه ومشكوره على نيتك الطيبه ,,