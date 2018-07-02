الاتحاد: ملف الفساد ضخم للغاية وسنكشف كل من قام بفساد مالي وإداري

طلال الغامدي(صدى):

شدد فواز الشريف المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، أنه سيقوم في القريب العاجل بالإعلان بالأسماء والصور والأرقام، عن بيان تفصيلي بكل من أساء لنادي الاتحاد وعن القائمة الخاصة بالفساد الإداري والمالي بالنادي.

وأوضح ” الشريف ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إن ما سيعلنه يشمل كل من قام بفساد مالي وإداري، قائلًا ردًا على مشجع اتحادي: ” أوعدك أنني سأعلن في القريب العاجل بالاسم والصورة والرقم بيانًا تفصيليًا لكل من أساء للاتحاد أو قام بفساد مالي وإداري وهذا ماوعدني به الرئيس شخصيا فلسنا مع احد ضد احد نحن في زمن الاتحاد واحد طريق وحب ومكانة ” .

وأشار ” الشريف ” إلى أن ملف الفساد ضخم للغاية ويزداد مع كل ورقة جديدة يتم اكتشافها، وهو ما دفعه لمطالبة الإعلاميين بالهدوء؛ معترفًا بأن العميد يرزح تحت وطأة ديون محلية ليست سهلة، مضيفًا: ” تقوم إدارة نادي الاتحاد بجهود متواصلة وصعبة للغاية فالاتحاد يرزح تحت ديون محلية ليست بالسهلة تقترب من سقف 150 مليونا والتحركات قائمة على كل جانب فمكرمة سيدي ولي العهد التي استفادت منها كل الاندية كما استفاد منها الاتحاد كانت للديون الخارجية فقط ” .

وقال المتحدث باسم العميد، أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الإدارة للتعامل مع هذا الملف، فيما يتواجد فراس التركي نائب رئيس مجلس الإدارة خارج المملكة ليتحرك بشأن القضايا الخارجية المرفوعة ضد النادي من جانب مونتاري وبيتوركا وغيرها من القضايا؛ فيما أعلن أن النادي سيتعاقد خلال أيام مع أفضل اللاعبين الأجانب، وقد تم التوقيع مبدئيًا مع خمسة لاعبين، مع تأمين حقوقهم المالية قبل التعاقد معهم من أجل الحفاظ على مكانة العميد.