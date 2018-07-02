رونالدو يرفض اتخاذ قرار نهائي بشأن اعتزال اللعب الدولي

نواف السالم(صدى):

أجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حسم مستقبله واتخاذ قرار نهائي سواء بالاعتزال أو مواصلة اللعب مع منتخب بلاده، وذلك بعد أن ودعت البرتغال كأس العالم في روسيا بشكل مبكر بالخسارة بهدفين لهدف في مواجهة المنتخب الأوروغوياني.

وصرّح رونالدو، قائلًا: ” ليس هناك وقت للحديث عن المستقبل، سواء للمدرب أو للاعبين ” ، مضيفًا: ” واثق تماما من أن الفريق سيستمر كأحد أفضل منتخبات العالم، لدينا مجموعة من الشباب بطموح هائل للنجاح ” .

وأكد اللاعب البرتغالي أن: ” المنتخب سيواصل الانتصارات وسيواصل منح الشعب البرتغالي الكثير من السعادة ” .