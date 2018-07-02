تناولي هذه الأطعمة لتتخلصي من أعراض سن اليأس المزعجة

متابعات(صدى):

يبدأ سنّ اليأس عند معظم النساء في أواخر الأربعينيات أو أوائل الخمسينات، حيث تعانين من أعراض تلك المرحلة المزعجة مثل الهبات الساخنة، التعرّق الليلي، تقلبات المزاج والتعب وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تكون النساء بعد انقطاع الطمث أكثر عرضةً للإصابة بأمراض عديدة بما في ذلك هشاشة العظام والسمنة وأمراض القلب والسكري. ولكن كيف يمكنكِ مكافحة اعراض سنّ اليأس من خلال الغذاء فقط؟

أطعمة تخفف من أعراض سن اليأس

مصادر الكالسيوم

أنتِ بحاجة إلى زيادة الكالسيوم خلال فترة انقطاع الطمث، لأن فقدان هرمون الاستروجين يمكن أن يسرّع من هشاشة العظام. إذا كنتِ لا تتناولين بديل الاستروجين، فحاولي الحصول على ما لا يقل عن 1200 ملغرام من الكالسيوم في اليوم وذلك من خلال دمج الأطعمة الغنية بالكالسيوم في نظامك الغذائي، مثل منتجات الألبان والحليب والجبن. كما ويمكنك الحصول على الكالسيوم من خلال تناول الخضار الخضراء مثل اللفت، الكرنب والسبانخ بالإضافة إلى التوفو والفاصوليا والسردين.

الفواكه والخضراوات

تتباطأ عملية الأيض مع تقدمكِ في السن، ما يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في أماكن غير مرغوب بها في الجسم. ولكن عن طريق إدراج الفواكه والخضراوات المنخفضة السعرات الحرارية والغنية بالألياف الغذائية في نظامكِ الغذائي، يمكنك أن تقليل وزنك مع الحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجينها للبقاء في صحة جيدة. يمكنكِ تناول: التفاح، البطيخ، الكمثرى، جوز الهند، رمان، خوخ، فراولة ودرّاق. أمّا الخضار، فيمكنك تناول كرفس، فاصوليا، طماطم، خيار، سبانخ، الثوم والفلفل الحلو وغيرها.

الحبوب الكاملة

بعض الحبوب الكاملة، مثل دقيق الشوفان، الكينوا، الشعير والأرز البني توفر الفيتامينات B التي تساعد على تعزيز الطاقة، وخفض الإجهاد والتوتر، وتعزيز عمل الجهاز الهضمي.

يساعد حمض الفوليك والألياف الموجودة في الحبوب الكاملة أيضاً على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي ترتفع بعد انقطاع الطمث.