الجوازات: إيقاف الخدمات لا يمنع المواطن من السفر بشرط

عادل الحربي (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إيقاف الخدمات للمواطن لا يمنعه من السفر بشرط واحد.

ووجه مواطن سؤالًا إلى الجوازات عبر ” تويتر ” ، قائلًا : ” لو سمحت عندي تعميم يبلغ بالمراجعه من وزارة العدل اقدر أسافر؟ ” .

وردّت الجوازات : ” مرحبا، إيقاف الخدمات للمواطن لا يمنع السفر طالما لا يوجد عليك منع من السفر. سعدنا بتواصلك ” .