الجوازات: إيقاف الخدمات لا يمنع المواطن من السفر بشرط
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إيقاف الخدمات للمواطن لا يمنعه من السفر بشرط واحد.
ووجه مواطن سؤالًا إلى الجوازات عبر ” تويتر ” ، قائلًا : ” لو سمحت عندي تعميم يبلغ بالمراجعه من وزارة العدل اقدر أسافر؟ ” .
وردّت الجوازات : ” مرحبا، إيقاف الخدمات للمواطن لا يمنع السفر طالما لا يوجد عليك منع من السفر. سعدنا بتواصلك ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 6 ساعات
ماهو صحيح كذبين سنتين وانا اشتكي ع شغاله وخذت من المطار بالرياض وتمت تجديد اقامه لها دون علمي واشتكي ماحد راد علي وعندي مايثبت هذا وكالات مزيفه فيه
ماجد[ عدد التعليقات: 1472 ] نشر منذ 6 ساعات
وما كنت أخشى أن ترى لي زلّةٌ … ولكن قَضاء الله ما عنه مهربُ
إذا اعَتذر الجاني محا العذر ذنبه … وكلّ امرئ لا يقبل العذر مذنبُ
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 897 ] نشر منذ 6 ساعات
توقيف الخدمات كارثه لانه يشمل الاسره. ويشمل الراتب.
همس[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 6 ساعات
وقفو خدمات ناس اعرفهم ظلما وبهتانا والله على ما اقول شهيد
شجون[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 6 ساعات
رسالة أمل :
مهما تعسّرت بك الحياة فلن يدوم عسرها لأن الأصل الذي كتبه الله للمؤمن هو التيسير ..
فقط ثق بالله ولا تيأس ..❤
عمار[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 6 ساعات
اللهم افرج على اخواننا
ملك[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 6 ساعات
الحمدلله الذي انعم علينا بفضله واسال الله العلي العظيم ان يعين المحتاج ويهون عليه كربته ويفتح لنا ولهم من أوسع ابوابه اااميييين.
شمس[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 6 ساعات
يا حي القيوم انك قادر على كل شي فرج همومنا يارب العالمين
طاهر[ عدد التعليقات: 1472 ] نشر منذ 6 ساعات
الشعب صار طبقتين
طبقه مديونه وطبقه تطالب المديونين
الطبقه المدينه تملك صلاحيات ولديها واسطات بالقضاء وتغير الانظمه لصالحها
الطبقه المديونه مافي قدامه الا السجن او الفصل وسلك طريق الاجرام
المفروض في كل محكمه لجنه اسمها لجنة اعادة جدولة الديون
محمد[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 6 ساعات
حنا في ذمه ولي العهد انصرنا الله ينصرك
ماجد[ عدد التعليقات: 1472 ] نشر منذ 6 ساعات
نسال الله ان يفرج كربكم جميعن لاحول ولاقوة إلابالله