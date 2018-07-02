هيئة ” التخصصات الصحية ” تعلن عن فتح بوابة التقديم لبرامج الدراسات العليا

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن فتح بوابة التقديم لبرامج الدراسات العليا لحملة الماجستير في تخصصات الأسنان، وأوضحت الهيئة الشروط الواجب توافراها في المتقدمين والتي جاءت كالتالي:

– التقديم على التخصص الذي يطابق شهادة الماجستير .

– يحق للمتقدم التقديم في تخصص، يمتد للتخصص الأساسي لدى الماجستير فقط.

– السيرة الذاتية ” مختصرة ” .

– صورة من شهادة البكالوريوس مع السجل الأكاديمي.

– صورة من شهادة الماجستير مع السجل الأكاديمي .

– إرفاق صورة من التصنيف المهني لشهادة البكالوريوس والماجستير ” موافقة مبدئية من جهة العمل ” .

– صورة من الهوية الشخصية ” بطاقة الأحوال للسعوديين – الجواز و الإقامة لغير السعوديين ” .

– ثلاث توصيات من استشاريين سبق العمل معهم في نفس التخصص.

– يجب على المتقدم توفير مقعد تدريبي من أحد المراكز التدريبية المعترف بها، وبما لا يتجاوز الطاقة الاستيعابية للمركز ” إرفاق خطاب توفير المقعد ” .

وأشارت الهيئة إلى أن آخر موعد للتقديم هو الخميس 12/7/2018، ويتم التقديم من خلال الرابط التالي:هنا