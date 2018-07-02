هيئة ” التخصصات الصحية ” تعلن عن فتح بوابة التقديم لبرامج الدراسات العليا
أعلنت هيئة التخصصات الصحية عن فتح بوابة التقديم لبرامج الدراسات العليا لحملة الماجستير في تخصصات الأسنان، وأوضحت الهيئة الشروط الواجب توافراها في المتقدمين والتي جاءت كالتالي:
– التقديم على التخصص الذي يطابق شهادة الماجستير .
– يحق للمتقدم التقديم في تخصص، يمتد للتخصص الأساسي لدى الماجستير فقط.
– السيرة الذاتية ” مختصرة ” .
– صورة من شهادة البكالوريوس مع السجل الأكاديمي.
– صورة من شهادة الماجستير مع السجل الأكاديمي .
– إرفاق صورة من التصنيف المهني لشهادة البكالوريوس والماجستير ” موافقة مبدئية من جهة العمل ” .
– صورة من الهوية الشخصية ” بطاقة الأحوال للسعوديين – الجواز و الإقامة لغير السعوديين ” .
– ثلاث توصيات من استشاريين سبق العمل معهم في نفس التخصص.
– يجب على المتقدم توفير مقعد تدريبي من أحد المراكز التدريبية المعترف بها، وبما لا يتجاوز الطاقة الاستيعابية للمركز ” إرفاق خطاب توفير المقعد ” .
وأشارت الهيئة إلى أن آخر موعد للتقديم هو الخميس 12/7/2018، ويتم التقديم من خلال الرابط التالي:هنا
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