بدء التسجيل في دبلومات وبرامج عمادة خدمة المجتمع بجامعة جازان لحملة الثانوية العامة

جازان(صدى):

بدأت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان، استقبال طلبات الراغبين والراغبات من حملة الثانوية العامة في التسجيل في الدبلومات والبرامج التي تنفذها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1439هـ/1440هـ.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور أحمد بن موسى حنتول، أنه انطلاقاً من الدور المجتمعي لجامعة جازان في خدمة المجتمع و تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء الوطن من حملة الثانوية لتهيئتهم لسوق العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص، فأن العمادة فتحت باب التقدم للراغبين من خريجي وخريجات الثانوية العامة للالتحاق بالدبلومات الجديدة.

وأشار إلى أن آلية التقديم تتم عبر بوابة جامعة جازان وذلك بالدخول على رابط العمادة خلال الفترة الحالية التي تمتد حتى نهاية شهر شوال الحالي, ومن ثم تعبئة استمارة التقديم آليا، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية تسجيل البيانات بدقة وعدم التسجيل أكثر من مرة ومراجعة العمادة فور قبول المتقدم لدفع رسوم التسجيل ومن ثم دفع ما نسبته 25 بالمئة من رسوم الدبلوم أو البرنامج.

وأضاف الدكتور حنتول، بأن العدد المطلوب لفتح البرنامج محدداً بعشرين متقدماً وفي حال عدم اكتمال العدد تخير الطالبة التسجيل في أي فرع من الفروع النسائية المتوفر فيها مقاعد (خاص بالفروع النسائية)، مشيراً إلى أن معايير القبول في البرامج والدبلومات يعتمد على المقاعد الشاغرة ومعدل التخرج للشهادة المطلوبة.

وخلص إلى أن على الراغبين في التسجيل الدخول على بوابة الجامعة أو الرابط التالي هنا .