التخصصات الصحية توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم المهن الصحية بمملكة البحرين

الرياض(صدى):

وقعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية في البحرين في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين، وذلك في مملكة البحرين.

ووقع الاتفاقية عن هيئة التخصصات الصحية أمينها العام الدكتور أيمن أسعد عبده، وعن هيئة تنظيم المهن الصحية البحرينية الرئيس التنفيذي الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة.

وتناولت الاتفاقية التعاون بين الجانبين في مجالات التصنيف والتسجيل المهني.

وأوضح الدكتور أيمن عبده، أن الهيئة تسعى من خلال هذه الاتفاقيات إلى تبادل الخبرات مع الجهات المماثلة وإتاحة الاستفادة من خبرات الهيئة في مجالات التصنيف والتسجيل المهني،مستعرضاً الدور الذي تقوم به هيئة التخصصات الصحية في رفع كفاءة القطاع الصحي من خلال كوادر صحية مؤهلة ومدربة على أعلى المستويات، مشيراً إلى أن مجالات التصنيف والتسجيل في الهيئة تتطور بشكل مستمر وتستند إلى لوائح وقواعد تنظمها.

من جهتها، عبّرت الدكتورة مريم الجلاهمة عن شكرها وتقديرها لهيئة التخصصات الصحية على ما تبذله من جهود في مجال عملها، مشيرة إلى أن الهيئة من خلال دورها في تنظيم القطاع الصحي في مملكة البحرين حريصة على تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات المماثلة ومن ذلك جاءت مذكرة التفاهم متطلعة إلى مزيد من العمل ينعكس بشكل إيجابي على مجالات عمل الجهتين.

شهد التوقيع من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الرئيس التنفيذي لشؤون الممارسة المهنية الدكتور فهد الوهابي، والمدير التنفيذي للتقييم الدكتور فادي منشي، ومدير إدارة التعاون سعيد العنزي.