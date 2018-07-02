جامعة شقراء تكشف عن قائمة المرشحين على الوظائف الأكاديمية من حاملي الماجستير

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة شقراء، ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، عن قائمة المرشحين على الوظائف الأكاديمية من حاملي درجة الماجستير في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

جاء ذلك لاستكمال إجراءات التعيين على الوظائف التي تمّ الإعلان عنها في الفترة من 1 / 5 / 1439هـ إلى 6 / 6 / 1439هـ، حيث بيّنت الجامعة، أنها ستتواصل مع كل مرشح لاستكمال إجراءات التعيين وتحديد المواعيد اللازمة لذلك.

ولفتت جامعة شقراء، إلى أنه يحق لكل مَن تقدم بطلب التوظيف خلال الفترة المشار إليها أعلاه، ولديه استفسار أو اعتراض، أن يتقدم به، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذا الإعلان.

وأوضحت الجامعة، أنه يمكن الإطلاع على قائمة أسماء المرشحين، من خلال زيارة بوابة الجامعة الإلكترونية، من خلال الرابط التالي:هنا