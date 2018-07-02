برشلونة يفكر في الاستغناء عن باولينيو وسانتوس واستبدالهما بثنائي برازيلي

ماجد محمد(صدى):

يفكر نادي برشلونة الإسباني في الاستغناء عن لاعبين برازيليين، واستبدالهما بثنائي برازيلي آخر في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن النادي الكتالوني، يدرس التعاقد مع البرازيلي ويليان من صفوف تشيلسي بجانب وصول مواطنه آرثر ميلو في الصيف الحالي لتعزيز الوسط قادمًا من غريميو.

وعلى جانب آخر، يفكر ” برشلونة ” في عرض رسمي بقيمة 50 مليون يورو للاستغناء عن باولينيو الذي انضم للنادي مقابل 40 مليون يورو قادمًا من الدوري الصيني في الصيف الماضي، كما يخطط لبيع مدافعه الشاب البرازيلي مارلون سانتوس لصفوف نادي ساوثامبتون الإنجليزي في صفقة ينتظر أن تقدر بقيمة 15 مليون يورو.