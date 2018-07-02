برشلونة يفكر في الاستغناء عن باولينيو وسانتوس واستبدالهما بثنائي برازيلي
يفكر نادي برشلونة الإسباني في الاستغناء عن لاعبين برازيليين، واستبدالهما بثنائي برازيلي آخر في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن النادي الكتالوني، يدرس التعاقد مع البرازيلي ويليان من صفوف تشيلسي بجانب وصول مواطنه آرثر ميلو في الصيف الحالي لتعزيز الوسط قادمًا من غريميو.
وعلى جانب آخر، يفكر ” برشلونة ” في عرض رسمي بقيمة 50 مليون يورو للاستغناء عن باولينيو الذي انضم للنادي مقابل 40 مليون يورو قادمًا من الدوري الصيني في الصيف الماضي، كما يخطط لبيع مدافعه الشاب البرازيلي مارلون سانتوس لصفوف نادي ساوثامبتون الإنجليزي في صفقة ينتظر أن تقدر بقيمة 15 مليون يورو.
طلال[ عدد التعليقات: 1590 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاعب بمواصفات بولينيو لن تجده في السوق الحالي البرشا ليس بحاجة للسيولة او للعب المالي النظيف حتى يستغني عن لاعب يصنع الفارق بالاهداف وفِي الافتكاك وبالأخص بعد خروج صانع الألعاب الرسام أنيستا
ماجد[ عدد التعليقات: 1465 ] نشر منذ 2 ساعتين
بولينيو ده محسهوش لعيب كوره خالص بحسه بتاع محاره😂
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 895 ] نشر منذ 2 ساعتين
بولينيو 😍😍😍