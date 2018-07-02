بالفيديو والصور.. الكثبان الرملية تغلق طريق ” الحبقة ” بالباحة
خص عثمان مصطفى الغرامي ” صدى ” بمقطع فيديو للكثبان الرملية ، والتي تغطي جزء كبير من طريق ” الحبقة ” بعليب الواقعة بمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة ، حيث أوضح أنه استاء كثيرا عندما وجد هذه الكثبان الخميس الماضي ، ليجدها اليوم الإثنين وهي على حالتها دون تدخل من جهات الإختصاص لرفعها .
وأوضح أن الكثبان أوشكت على إغلاق الطريق بالكامل، ولن يراها من يسافر في فترة الليل أو يسير بسرعة كبيرة في النهار، وهو ما ينذر بوقوع حوادث في أي وقت.
وطالب ” الغرامي ” بالتحرك الفوري لفتح الطريق وإزالة الكثبان قبل وقوع حوادث وإزهاق أرواح المواطنين.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 897 ] نشر منذ 8 ساعات
توجد لبعض الكثبان ثلاث قمم أو أكثر، تمتد عادة من القمة المركزية للكثيب. ويصل ارتفاع الكثبان الرملية في بعض المناطق إلى 300م.
عمار[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 8 ساعات
من حقيبتي الجغرافية تتعدد اشكال الكثبان الرملية من
كثبان طولية تعرف بالكثبان السيفية
كثبان نجمية عبارة غن اكثر من كثيب متجمع بشكل نجمي
كثبان هلالية تأخذ شكل الهلال
الفجر البعيد[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 8 ساعات
من الخميس الماضي
ومتى ناوين إن شاء الله يشيلونها والا منتظرين عائلة تموت وأرواح بريئة تزهق.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 8 ساعات
الأخ عمار .. حقيبتك الجغرافيه ماكذبت ..
,, الله يستر على المسلمين ,,
عمار[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يخليك اخي ابو محمد ,, اللهم أمين ✨🌸
طلال[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 8 ساعات
ليش منتظرين كل هاالوقت !!!! الله يسترها
qlq[ عدد التعليقات: 2772 ] نشر منذ 8 ساعات
طبيعة بلادنا ومن الضروري التكيف معها
شجون[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 8 ساعات
هذا يسمي قمه في الاهمال ويجب علي المسئولين ان يتحاسبوا
طاهر[ عدد التعليقات: 1472 ] نشر منذ 8 ساعات
اصبرو ارجع عسير طيب ):
ملك[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 8 ساعات
لاحول
يارب نسمع أمطار بدل الأتربة😥
الواقع[ عدد التعليقات: 6305 ] نشر منذ 7 ساعات
أين أعمال الطرق والصيانة هل هناك فعلا خلال في توفر العمال وزراة العمل والنقل هذه مسولياتكم لماذا هذا الطريق مهمل وشبه مهجور