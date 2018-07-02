بالفيديو والصور.. الكثبان الرملية تغلق طريق ” الحبقة ” بالباحة

حامد العمري(صدى):

خص عثمان مصطفى الغرامي ” صدى ” بمقطع فيديو للكثبان الرملية ، والتي تغطي جزء كبير من طريق ” الحبقة ” بعليب الواقعة بمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة ، حيث أوضح أنه استاء كثيرا عندما وجد هذه الكثبان الخميس الماضي ، ليجدها اليوم الإثنين وهي على حالتها دون تدخل من جهات الإختصاص لرفعها .

وأوضح أن الكثبان أوشكت على إغلاق الطريق بالكامل، ولن يراها من يسافر في فترة الليل أو يسير بسرعة كبيرة في النهار، وهو ما ينذر بوقوع حوادث في أي وقت.

وطالب ” الغرامي ” بالتحرك الفوري لفتح الطريق وإزالة الكثبان قبل وقوع حوادث وإزهاق أرواح المواطنين.