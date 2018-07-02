فيديو طريف لطفل يشرح لوالده كيف تم ضربه عمليا
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطفل يمني يدخل على والده باكيا بينما يشكو من ضرب طفل آخر له .
وعندما استفسر الأب عن كيف تم ضربه، حمل الطفل العصا وهوى بها على رأس والده ليوضح له كيف كانت الضربة.
اعتدل الأب بسرعة متألما بينما يضحك ملتقط مقطع الفيديو .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 9 ساعات
هههههههههههههههههههههه ,,
,, هذا اللي يقولون عنه شرح عملي ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1148 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههههههههههههههههههه