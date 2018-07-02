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فيديو طريف لطفل يشرح لوالده كيف تم ضربه عمليا

فيديو طريف لطفل يشرح لوالده كيف تم ضربه عمليا
فهمي محمد(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطفل يمني يدخل على والده باكيا بينما يشكو من ضرب طفل آخر له .

وعندما استفسر الأب عن كيف تم ضربه، حمل الطفل العصا وهوى بها على رأس والده ليوضح له كيف كانت الضربة.

اعتدل الأب بسرعة متألما بينما يضحك ملتقط مقطع الفيديو .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 9 ساعات

هههههههههههههههههههههه ,,

,, هذا اللي يقولون عنه شرح عملي ,,

[ عدد التعليقات: 1148 ] نشر منذ 7 ساعات

هههههههههههههههههههههههه

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