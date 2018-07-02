فيديو طريف لطفل يشرح لوالده كيف تم ضربه عمليا

فهمي محمد(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لطفل يمني يدخل على والده باكيا بينما يشكو من ضرب طفل آخر له .

وعندما استفسر الأب عن كيف تم ضربه، حمل الطفل العصا وهوى بها على رأس والده ليوضح له كيف كانت الضربة.

اعتدل الأب بسرعة متألما بينما يضحك ملتقط مقطع الفيديو .