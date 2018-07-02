الفريق النسائي ” مبادرة رحلتها ” تدعوا للتضامن مع مرضى ألزهايمر

تركية البدر(صدى):

بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر وفريق Herride (رحلتها) المكون من عدد من السيدات السعوديات المشاركة في مبادرة ركوب الدراجات العالمية (GBI) في أوروبا 2018م وهي جمعية سريعة التطور في عالم ركوب الدراجات في العالم مع مهمة جمع التبرعات للجمعيات الخيرية في أكثر من عشرين دولة، يوم أمس الأحد 17 شوال 1439 هـ الموافق 1 يوليو 2018م انطلاقته في جولة Global Biking Initiative Europe مع المئات من راكبي الدراجات ذوي الاهتمام المشترك .

حيث سيتم قطع مسافه تزيد عن ٨٠٠-٦٠٠ كلم خلال ٧ ايام انطلاقاً من غوتنبرغ في السويد ومروراً بفاربرغ وهامستاد وماريبو ولوبيك وهامبورغ وعدة مدن أوربية الى هامبورغ في شمال ألمانيا وذلك للمساهمة بنشر حسابات الجمعية و دعم الجمعيات الخيرية حيث سيقوم الفريق بالتعريف عن الجمعية وعن خدماتها ودعم رسالة المرضى والوقوف مع مرضى ألزهايمر ومقدمي الرعاية لهم.

فريق “ Herride ” هو عضو في الاتحاد السعوي للدراجات الهوائيه ومكون من ٤ درّاجات. وهو أول فريق نسائي سعودي يشارك في هذا تحدي ال GBI الذي يجمعه مع 40 فريقًا من مختلف دول العالم.

هذا وتحرص الجمعية على إيصال رسالتها للتعريف بالجمعية ووصول أكبر قاعدة من المرضى للجمعية وحصولهم على جميع الخدمات المقترحة ومجالات الدعم المتاحة.