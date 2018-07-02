بالصور.. اندلاع حريق بـ 3 خزانات وقود تابعة لمخبر بمركز تجاري بجدة
تمكن الدفاع المدني من السيطرة على حريق، نشب في 3 خزانات وقود تابعة لمخبز بأحد المراكز التجارية بجدة.
وأوضحت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم سحب الأدخنة وإنهاء الحالة دون تسجيل أيه إصابات.
طلال[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 8 ساعات
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يكفينا الشرور ياارب
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 8 ساعات
هذى الصيرفي مول والوقود هو الديزل
qlq[ عدد التعليقات: 2772 ] نشر منذ 7 ساعات
بوسط الحي والسكان
وضعاف النفوس