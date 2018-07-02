بالصور.. اندلاع حريق بـ 3 خزانات وقود تابعة لمخبر بمركز تجاري بجدة

جدة(صدى):

تمكن الدفاع المدني من السيطرة على حريق، نشب في 3 خزانات وقود تابعة لمخبز بأحد المراكز التجارية بجدة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم سحب الأدخنة وإنهاء الحالة دون تسجيل أيه إصابات.