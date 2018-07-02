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  • نشر : منذ 9 ساعات
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  • حوادث

بالصور.. اندلاع حريق بـ 3 خزانات وقود تابعة لمخبر بمركز تجاري بجدة

بالصور.. اندلاع حريق بـ 3 خزانات وقود تابعة لمخبر بمركز تجاري بجدة
جدة(صدى):

تمكن الدفاع المدني من السيطرة على حريق، نشب في 3 خزانات وقود تابعة لمخبز بأحد المراكز التجارية بجدة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه تم سحب الأدخنة وإنهاء الحالة دون تسجيل أيه إصابات.

 

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 8 ساعات

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يكفينا الشرور ياارب

[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 8 ساعات

هذى الصيرفي مول والوقود هو الديزل

[ عدد التعليقات: 2772 ] نشر منذ 7 ساعات

بوسط الحي والسكان

وضعاف النفوس

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