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” كراني ” : استمرار الموجة الحارة على المملكة للأسبوع القادم

” كراني ” : استمرار الموجة الحارة على المملكة للأسبوع القادم
علي القحطاني(صدى):

كشف خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الاثنين، عن استمرار الموجة الحارة على أجواء المملكة فترة إضافية تتعدى نهاية الأسبوع وتصل حتى الاثنين من الأسبوع القادم.

وأوضح ” كراني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” بعدها يبدأ الاعتدال الحراري، وتراجع كتلة حارة تتمركز على أجواء الغربية حتى نهاية الأسبوع وكتلة أخرى على أجواء القطاع الشرقي ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 9 ساعات

اللهم اجرنا من نار جهنم

[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 9 ساعات

ينبغي علي الجميع توخي الحذر

[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 9 ساعات

اللهم قِنى حر جهنم وقرها ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2772 ] نشر منذ 7 ساعات

ياكراني

صار عندي ثلاث الوان في جسمي

عجل علينا متي تقارير انتهاء الحر

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