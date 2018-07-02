” كراني ” : استمرار الموجة الحارة على المملكة للأسبوع القادم
كشف خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الاثنين، عن استمرار الموجة الحارة على أجواء المملكة فترة إضافية تتعدى نهاية الأسبوع وتصل حتى الاثنين من الأسبوع القادم.
وأوضح ” كراني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” بعدها يبدأ الاعتدال الحراري، وتراجع كتلة حارة تتمركز على أجواء الغربية حتى نهاية الأسبوع وكتلة أخرى على أجواء القطاع الشرقي ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 9 ساعات
اللهم اجرنا من نار جهنم
عمار[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 9 ساعات
ينبغي علي الجميع توخي الحذر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 9 ساعات
اللهم قِنى حر جهنم وقرها ,, آمين ,,
qlq[ عدد التعليقات: 2772 ] نشر منذ 7 ساعات
ياكراني
صار عندي ثلاث الوان في جسمي
عجل علينا متي تقارير انتهاء الحر