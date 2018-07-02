” كراني ” : استمرار الموجة الحارة على المملكة للأسبوع القادم

علي القحطاني(صدى):

كشف خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الاثنين، عن استمرار الموجة الحارة على أجواء المملكة فترة إضافية تتعدى نهاية الأسبوع وتصل حتى الاثنين من الأسبوع القادم.

وأوضح ” كراني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” بعدها يبدأ الاعتدال الحراري، وتراجع كتلة حارة تتمركز على أجواء الغربية حتى نهاية الأسبوع وكتلة أخرى على أجواء القطاع الشرقي ” .