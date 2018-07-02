وضع ملصقات تحذيرية على المركبات المهملة والتالفة بوسط الدمام
قامت بلدية وسط الدمام، صباح اليوم الاثنين، بحصر ووضع ملصقات تحذيرية على المركبات المهملة والتالفة في خضرية الدمام، وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوكالة الخدمات.
ودعت بلدية وسط الدمام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أصحاب المركبات بالتعاون، وذلك لتفادي سحب المركبة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 8 ساعات
يكون خير ,,
qlq[ عدد التعليقات: 2772 ] نشر منذ 7 ساعات
هذا الشغل
محمد[ عدد التعليقات: 2513 ] نشر منذ 6 ساعات
بعد 6 شهور يجيك باكستاني علي سطحه يشيلها وعلي التشليح يفككها قطع . بالطريقه هذي تساعدون الحرمية بسرقة سياراة الخرده