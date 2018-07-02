وضع ملصقات تحذيرية على المركبات المهملة والتالفة بوسط الدمام

نايف السالم(صدى):

قامت بلدية وسط الدمام، صباح اليوم الاثنين، بحصر ووضع ملصقات تحذيرية على المركبات المهملة والتالفة في خضرية الدمام، وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بوكالة الخدمات.

ودعت بلدية وسط الدمام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أصحاب المركبات بالتعاون، وذلك لتفادي سحب المركبة.