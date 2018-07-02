استمرار النشاط في الرياح المثيرة للأتربة على الشرقية

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا على المنطقة الشرقية، باستمرار الرياح السحطية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

وأوضحت ” الأرصاد ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الحالة تشمل: حفر الباطن، والقيصومة، والخفجي، النعيرية تمتد لتمشل الجبيل، والدمام، والظهران، والأحساء والأجزاء المجاورة.

وأشارت الهيئة إلى أن بداية الحالة من الساعة الثالثة عصر اليوم الاثنين، إلى الساعة 23:00 من مساء نفس اليوم.