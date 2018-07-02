مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الاثنين على تراجع بنسبة 0.8 % مغلقًا عند 8275 نقطة (- 65 نقطة)، وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليار ريال.

وشهدت الجلسة تراجعًا لأغلبية الأسهم المتداولة تقدمها سهم ” سابك ” بنحو 2 % عند 124 ريالًا.

وأنهت أسهم ” سامبا ” و ” الأهلي التجاري ” و ” الاتصالات السعودية ” و ” معادن ” و ” دار الأركان ” و ” العربي الوطني ” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم ” العقارية ” تراجعات اليوم بأكثر من 5 % عند 15.52 ريال.

في المقابل، تصدر سهما ” أمانة للتأمين ” و ” عناية ” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 19.92 ريال و 26.70 ريال على التوالي.

وشهدت وحدات الصناديق العقارية تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:

وشهدت الصناديق العقارية المتداولة عمليات جني أرباح بعد المكاسب التي سجلتها خلال الجلسة الماضية، حيث سجلت تراجعًا شبه جماعي بنسب تراوح بين 1 و6 %.