محمد هنيدي ينتقم لمحمد صلاح من راموس بطريقة كوميدية

أماني الغامدي(صدى):

سخر الفنان المصري محمد هنيدي ، من خروج المنتخب الأسباني من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 المقامة حالياً في روسيا، من خلال تغريدتين وصورة على حسابه في موقع ” تويتر ” .

وكتب هنيدي ، “مجموعتنا كانت مجموعة الموت”، وفي تغريدة أخرى : ” والله خايف الاقي بني عبيد في النهائي ” .

ونشر أيضاً صورة مركبة له، الى جانب صورة للاعب الاسباني سيرجيو راموس يبكي لخسارة بلاده، وكتب عليها ” أحسن أحسن ” ، وذلك كنوع من الانتقام منه لانه تسبب في إصابة محمد صلاح الشهيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا .