بالفيديو.. ” الزعاق ” : غدا الثلاثاء نستقبل ثاني الموجات الحارة وتستمر لـ 4 أيام

الرياض(صدى):

أعلن الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، صباح اليوم الاثنين، عن وجود ثلاث موجات صيفية حارة تشهدها المملكة خلال الفترة القادمة.

حيث قال ” الزعاق ” ، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نحن الآن في أوائل موسم الجوزاء، وفيها تنتابنا ثلاث موجات صيفية حارة ” .

وتابع ” الزعاق ” في تغريدة له: ” غدًا الثلاثاء سنستقبل ثاني الموجات الحارة وتستمر لمدة أربعة أيام وهي أحد موجات صباغ اللون ” .