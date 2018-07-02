بالفيديو.. ” الزعاق ” : غدا الثلاثاء نستقبل ثاني الموجات الحارة وتستمر لـ 4 أيام
أعلن الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، صباح اليوم الاثنين، عن وجود ثلاث موجات صيفية حارة تشهدها المملكة خلال الفترة القادمة.
حيث قال ” الزعاق ” ، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نحن الآن في أوائل موسم الجوزاء، وفيها تنتابنا ثلاث موجات صيفية حارة ” .
وتابع ” الزعاق ” في تغريدة له: ” غدًا الثلاثاء سنستقبل ثاني الموجات الحارة وتستمر لمدة أربعة أيام وهي أحد موجات صباغ اللون ” .
qlq[ عدد التعليقات: 2772 ] نشر منذ 7 ساعات
لحوووووول الله يعين
قسم تسلخات في كل مكان