بالصور.. فصل الكهرباء عن مشتركين بمحايل بسبب حريق هائل بمحول

أبها(صدى):

نشب حريق هائل عموديْ كهرباء على طريق بحر أبو سكينة غرب محافظة محايل عسير، قبل قليل، وامتد إلى القواطع الكهربائية والمحول؛ مما أدى إلى فصل التيار عن عدد من المشتركين.

ونجحت فرق الدفاع المدني في محاصرة النيران قبل أن تُلحق خسائر كبيرة، فيما تمكنت شركة الكهرباء من خلال عدد من الفِرَق الميدانية من إعادة التيار الكهربائي للمشتركين في وقت وجيز؛ وذلك بعد إطفاء الحريق، بينما من المحتمل أن يكون تسريب زيت من المحول وراء الحريق.

ومن الجدير بالذكر، أن الحريق كان قد امتد من الأسفل إلى الأعلى ووصل إلى المحول وتسبب في فصل الخط الكهربائي عن عدد من المشتركين.