بالصور.. القبض على شخصين لاستقبالهما أكثر من 5 مليون حبة مخدرة بالشرقية
كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، عن توفر معلومات لها بالمنطقة الشرقية عن استقبال شخصين لكمية كبيرة من الحبوب المحظورة.
وأوضحت ” مكافحة المخدرات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” بالتعاون مع الجمارك تتمكن مكافحة المخدرات من القبض على شخصين لاستقبالهما ٥,٧٢٦,٢٥٥ حبة من الحبوب المحظورة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49684 ] نشر منذ 2 ساعتين
افاااا …
,, المسأله ضخمه واظن ورائها ناس كبار اوي اوي اوي ,,
,, قواكم الله يارجال المخدرات ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49684 ] نشر منذ 2 ساعتين
افاااا …
,, المسأله ضخمه واظن ورائها ناس كبار اوي اوي اوي ,,
,, قواكم الله يارجال المخدرات ,,
qlq[ عدد التعليقات: 2747 ] نشر منذ 1 ساعة
كمبني كبير