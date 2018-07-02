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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. القبض على شخصين لاستقبالهما أكثر من 5 مليون حبة مخدرة بالشرقية

بالصور.. القبض على شخصين لاستقبالهما أكثر من 5 مليون حبة مخدرة بالشرقية
نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، عن توفر معلومات لها بالمنطقة الشرقية عن استقبال شخصين لكمية كبيرة من الحبوب المحظورة.

وأوضحت ” مكافحة المخدرات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” بالتعاون مع الجمارك تتمكن مكافحة المخدرات من القبض على شخصين لاستقبالهما ٥,٧٢٦,٢٥٥ حبة من الحبوب المحظورة ” .

 

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 49684 ] نشر منذ 2 ساعتين

افاااا …

,, المسأله ضخمه واظن ورائها ناس كبار اوي اوي اوي ,,

,, قواكم الله يارجال المخدرات ,,

[ عدد التعليقات: 49684 ] نشر منذ 2 ساعتين

افاااا …

,, المسأله ضخمه واظن ورائها ناس كبار اوي اوي اوي ,,

,, قواكم الله يارجال المخدرات ,,

[ عدد التعليقات: 2747 ] نشر منذ 1 ساعة

كمبني كبير

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