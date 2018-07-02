بالصور.. القبض على شخصين لاستقبالهما أكثر من 5 مليون حبة مخدرة بالشرقية

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، عن توفر معلومات لها بالمنطقة الشرقية عن استقبال شخصين لكمية كبيرة من الحبوب المحظورة.

وأوضحت ” مكافحة المخدرات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” بالتعاون مع الجمارك تتمكن مكافحة المخدرات من القبض على شخصين لاستقبالهما ٥,٧٢٦,٢٥٥ حبة من الحبوب المحظورة ” .