بالفيديو.. أسيل عمران تكشف حقيقة منعها من دخول المملكة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت النجم السعودية أسيل عمران الكثير من جوانب حياتها خلال محادثة مصورة مع جمهورها على شبكات التواصل الاجتماعي، كما اجابت على اسئلة كثيرة من بينها موضوع منعها من دخول المملكة .

وخرجت الفنانة الخليجية عن صمتها، مؤكدةً ان هذا الموضوع من الشائعات. وقالت: ” كيف تم منعي من دخول بلدي.. وأنا كنت في الرياض منذ أسبوعين ” .

ورداً على اسئلة أخرى من من المتابعين، كشفت أن طولها 162 سنتم، ووزنها 49 كيلو غراماً.

وعن موعد زواجها، رفضت أن تحدد تاريخاً معيناً، معتبرةً ان الأمر ” قسمة ونصيب ” .