مصرع 20 حوثيا وتدمير 3 عربات عسكرية بالحديدة على يد طائرات التحالف
أطلقت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الاثنين، غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية، شمالي حيس جنوب محافظة الحديدة، أسفرت عن مقتل 20 عنصرًا من المليشيا الإرهابية، فضلًأ عن تدمير ثلاث عربات عسكرية.
كما استهدفت غارات التحالف الجوية، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية، على امتداد الساحل الغربي.
طلال[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يقويهم وينصرهم علي الارهاب الخسيس
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 9 ساعات
عاش التحالف
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 9 ساعات
عاش التحالف
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يقويكم وينصركم على عدوكم ,, آمين ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10513 ] نشر منذ 8 ساعات
لعنة الله على كل رافضي حوثي نجس