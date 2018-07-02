مصرع 20 حوثيا وتدمير 3 عربات عسكرية بالحديدة على يد طائرات التحالف

فهمي محمد(صدى):

أطلقت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الاثنين، غارات ‏جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية، شمالي حيس جنوب محافظة الحديدة، أسفرت عن مقتل 20 ‏عنصرًا من المليشيا الإرهابية، فضلًأ عن تدمير ثلاث عربات ‏عسكرية.

كما استهدفت غارات التحالف الجوية، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية، على امتداد الساحل الغربي.

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