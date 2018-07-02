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مصرع 20 حوثيا وتدمير 3 عربات عسكرية بالحديدة على يد طائرات التحالف

مصرع 20 حوثيا وتدمير 3 عربات عسكرية بالحديدة على يد طائرات التحالف
فهمي محمد(صدى):

أطلقت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الاثنين، غارات ‏جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي الإرهابية، شمالي حيس جنوب محافظة الحديدة، أسفرت عن مقتل 20 ‏عنصرًا من المليشيا الإرهابية، فضلًأ عن تدمير ثلاث عربات ‏عسكرية.

كما استهدفت غارات التحالف الجوية، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية، على امتداد الساحل الغربي.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 9 ساعات

الله يقويهم وينصرهم علي الارهاب الخسيس

[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 8 ساعات

الله يقويكم وينصركم على عدوكم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 10513 ] نشر منذ 8 ساعات

لعنة الله على كل رافضي حوثي نجس

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