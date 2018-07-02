تدشين ميزة جديدة للمجموعات بـ ” واتساب “

وكالات(صدى):

كشف تطبيق ” واتساب ” عن تدشين ميزة جديدة للمسؤولين في المجموعات، على غرار الميزة التي تقدمها ” تيليجرام ” .

حيث قال ” واتساب ” عبر مدونته: ” اليوم نطلق إعدادًا جديدًا للمجموعة حيث يستطيع المشرفون فقط ” ، و تُتيح الميزة الجديدة للمسؤولين، القدرة على أن يكونوا المستخدمين الوحيدين في المجموعة القادرين على إرسال الرسائل.

وتُمكن هذه الميزة المشرفون من إرسال رسائل إلى مجموعة، وهي إحدى الطرق التي يستخدمها الأشخاص في استخدام المجموعات في تلقي الإعلانات والمعلومات الهامة، بما في ذلك: ” الآباء والمدرسين في المدارس والمراكز المجتمعية والمنظمات غير الربحية ” .

وعن تفعيل هذه الخدمة، يتم ذلك من خلال الانتقال إلى معلومات المجموعة ثم التوجه بعد ذلك إلى إعدادت المجموعة ثم اختيار إرسال الرسائل واختيار ” أونلي ادمنز ” .