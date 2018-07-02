الإثنين 2
يوليو
يااترى متى تنقرض هذه النوعيات من البشر في فهم الحياه والمزح والضحك والجد وو بشكله الصحيح…!!
سخصيا اتوقع والعلم عند الله 2050 وبعدها..
الله من الخبال الأعمى المصرقع ,,
هذا مرض،ماهو مزح..
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ابوسليمان12345[ عدد التعليقات: 398 ] نشر منذ 10 ساعات
يااترى متى تنقرض هذه النوعيات من البشر في فهم الحياه والمزح والضحك والجد وو بشكله الصحيح…!!
سخصيا اتوقع والعلم عند الله 2050 وبعدها..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 9 ساعات
الله من الخبال الأعمى المصرقع ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1148 ] نشر منذ 7 ساعات
هذا مرض،ماهو مزح..