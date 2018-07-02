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  3. مزحهم ثقيل

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 398 ] نشر منذ 10 ساعات

يااترى متى تنقرض هذه النوعيات من البشر في فهم الحياه والمزح والضحك والجد وو بشكله الصحيح…!!
سخصيا اتوقع والعلم عند الله 2050 وبعدها..

[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 9 ساعات

الله من الخبال الأعمى المصرقع ,,

[ عدد التعليقات: 1148 ] نشر منذ 7 ساعات

هذا مرض،ماهو مزح..

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