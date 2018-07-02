” الحوثيون ” يزجون بذوي الاحتياجات الخاصة في المعارك

فهمي محمد(صدى):

تستمر مليشيات الحوثي الإيرانية في انتهاكاتها، التي لم تلتفت لها كثير من المنظمات العالمية بعين القانون، حيث أسرت قوات الجيش اليمني يوم الجمعة الماضية أثناء تقدّمها في وادي حيران، معاقاً كان يقاتل في صفوف المليشيا الحوثية.

ويُدعى الرجل عادل يحيى محمد عطيفة، وهو من من أبناء محافظة حجة، مديرية نجرة، وهو مصاب بضمور في الأعصاب؛ نتيجة لحادث سابق سبّب له صعوبة في النطق والحركة.

تجدر الإشارة إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تجند مئات المقاتلين؛ أغلبهم من الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في معاركها الخاسرة مع الجيش الوطني اليمني في كل جبهات القتال.

من الجدير بالذكر أن قوات الجيش اليمني أسرت 12 حوثيًا بجبهة ميدي حيران، بينهم قيادي حوثي بارز، وذلك يوم الجمعة الماضية، أثناء تقدّمها في وادي حيران.