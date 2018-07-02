فتح باب القبول في الابتعاث الخارجي بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية عن فتح باب القبول في برنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس في برنامج التمريض والتخدير للجنسين؛ حيث يشترط للمتقدم لبرنامج التمريض على أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية قسم العلوم الطبيعية أو ما يعادلها وأن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم (تخصص تمريض) ونسخة معادلة للشهادة من وزارة التعليم إن كانت من جهة خارج السعودية.

بالإضافة إلى، اجتياز درجة النسبة الموزونة 85% وألا تقل نسبة الثانوية العامة عن 85 % وأن لا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 5 لمرحلة الدبلوم وتأدية اختبار القدرات العامة والتحصيلي، وكذلك الحصول على درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة وهي كالتالي: (4) IELTS أو (45) TOEFL IBT أو (67) STEP أو الحصول على قبول أكاديمي غير مشروط بلغة إنجليزية من جامعة وتخصص موصى بهما من قبل وزارة التعليم ومن إحدى الدول التالية (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، بريطانيا، أيرلندا، نيوزيلندا) وألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أكثر من خمس سنوات وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأوضحت المدينة أنه يشترط للمتقدم في برنامج التخدير على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم ” تخصص تخدير ” ويحمل نسخة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من جهة خارج السعودية، وألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من أصل 5 أو ما يعادلها لمرحلة الدبلوم والحصول على درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة وهي كالتالي: (4) IELTS أو (45) TOEFL IBT أو (67) STEP أو الحصول على قبول أكاديمي غير مشروط بلغة إنجليزية من جامعة وتخصص موصى بهما من قبل وزارة التعليم من إحدى الدول التالية (الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، بريطانيا، أيرلندا، نيوزيلندا) و ألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الدبلوم أكثر من خمس سنوات واجتياز المقابلة الشخصية.

ومن الجدير بالذكر، أنه سيتم التقديم عبر نظام جدير للابتعاث في موقع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية هنا وسيبدأ التقديم في يوم الأحد 17/ 10/ 1439 الموافق 01/ 07/ 2018 وأن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم الأحد 24/ 10/ 1439 الموافق 08/ 07/ 2018؛ حيث سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه لمطابقته للشروط فقط من خلال البريد الإلكتروني.