ألفاروميو 4C كوبيه يتم اقصائها من الخدمة والنسخة المكشوفة تستمر

متابعات(صدى):

تعتبر 4C الرياضية السيارة التي تمثل عودة ألفاروميو للسوق الأمريكي, والآن بعد تواجدها لخمسة سنوات في أمريكا فقد باعت فقط 1700 سيارة هناك وهو ما دفع الشركة الايطالية لوقف انتاج موديلات 4C الكوبيه ، وقال داني بريت مدير المنتج في الشركة عن توقف تقديم هذا الطراز بعد موديل 2018 ولكن الشركة قررت الاحتفاظ بالنسخة المكشوفة من السيارة رغم وقف الكوبيه.

ولهذا من يريد الحصول على نسخة كوبيه من السيارة بسعر 55.900 ألف دولار فعليه الحصول عليها حالياً قبل وقف انتاجها العام المقبل, بينما سيزيد سعر النسخة المكشوفة من السيارة من 65 الي 66.900 ألف دولار. وبجانب وقف السيارة’ فسوف يتم اسقاط باقة تراك من خيارات السيارة وهذه الباقة شملت ممتصات صدمات عالية الأداء وعجلات 18 و19 بوصة ألومنيوم واطارات بيرللي بي زيرو Ar سباقية ومرايا جانبية من الياف الكربون وهذه الخيارات كلها ستتوفر بصورة منفردة للراغبين في النسخة المكشوفة.

ومن جانب آخر تخطط الشركة لعودة بعض الطرازات مثل نسخة GTV بقوة 600 حصان واعادة احياء نسخة 8C بحلول عام 2022 .