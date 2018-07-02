ضبط 29 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بعنيزة
تمكن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعنيزة، اليوم الاثنين، من ضبط 29 مخالفة لقرار منع العمل تحت آشعة الشمس، وذلك ضمن حملات ميدانية، نفذها ” عمل عنيزة ” ، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق القرار.
ومن ناحية أخرى، نفّذ فرع وزارة العمل بالحدود الشمالية، ممثلًا في مكتب عمل محافظة رفحاء، عدد من الجولات التفتيشية على قطاع الفنادق، لمتابعة قرار التوطين.
طلال[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 10 ساعات
يجب أن يتم حسابهم أشد حساب 👌
عمار[ عدد التعليقات: 897 ] نشر منذ 10 ساعات
أصبح وجود الرحمه في القلوب قليل جداا الله يرحمنا من هذا الزمان
شجون[ عدد التعليقات: 781 ] نشر منذ 10 ساعات
اللهم اجرنا من نار جهنم الحمره 🙌
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1516 ] نشر منذ 10 ساعات
دحين ابك يا وزارة العمل كل شي صح وما بقي غير تطبقوا منع العمل تحت السمسس..؟
عليكم بالأهم فالمهم