ضبط 29 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بعنيزة

عادل الحربي (صدى):

تمكن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعنيزة، اليوم الاثنين، من ضبط 29 مخالفة لقرار منع العمل تحت آشعة الشمس، وذلك ضمن حملات ميدانية، نفذها ” عمل عنيزة ” ، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق القرار.

ومن ناحية أخرى، نفّذ فرع وزارة العمل بالحدود الشمالية، ممثلًا في مكتب عمل محافظة رفحاء، عدد من الجولات التفتيشية على قطاع الفنادق، لمتابعة قرار التوطين.