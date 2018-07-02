” جراحة العظام ” تكشف حقيقة وجود تقنية جديدة لعمليات استبدال مفصل الركبة

علي القحطاني(صدى):

علقت الجمعية السعودية لجراحة العظام، حول ما يتم تداوله عن تقنية جديدة لعمليات استبدال مفصل الركبة.

حيث أكدت الجمعية خلال بيان لها، عدم صحة ما ورد من معلومات فيما يتعلق بوجود تقنية حديثة لعملية المفصل الصناعي للركبة، مبينة أن ما تم سرده من معلومات عن أن الطريقة التقليدية يتم فيها قطع جميع العضالات والأربطة حول الركبة، غير صحيح وخاطئ.

كما أشارت الجمعية إلى أن الطريقة التقليدية لا يتم فيها قطع أي عضلة ناهيك عن الحفاظ على معظم أوتار الركبة الباسطة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأربطة الجانبية للركبة.

وكانت بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي قد تداولت مؤخرًا مقاطع دعائية لاحدى المستشفيات الخاصة في مدينة الرياض، تعلن عن استقطاب جراح عظام زائر من الولايات المتحدة، قام باستحداث تقنية جديدة وغير مسبوقة لعملية مفاصل الركبة الصناعية، والتي تعطي نتائج مبهرة وتمكن المريض من الجري والعودة إلى الوضع الطبيعي.