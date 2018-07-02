أخطاء ترتكبينها عند وضع أحمر الخدود

متابعات(صدى):

يعتبر أحمر الخدود أو “البلاش” من المستحضرات التي لا يُمكن للمرأة التخلّي عنها، لإضفاء التألق على الوجه. ووضع أحمر الخدود هو الخطوة الأخيرة في الماكياج، والأكثر أهميّة في الوقت نفسه، فلا يمكن أن يكتمل جمال إطلالتك دون لمسة من أحمر الخدود، لأنّ هذا اللون على وجنتيك هو الوحيد القادر على إضفاء الحيويّة والرونق إلى بشرة وجهك، ومن دونه تتحولين إلى صاحبة بشرة باهتة وشاحبة.

ولكن هل هناك أي أخطاء ترتكبنيها عند وضع أحمر الخدود ما يجعل التأثير مختلفاً عمّا تريدينه؟.

تركيبة “البلاش” المناسبة

هناك الكثير من النساء اللواتي لا يعرفن كيفية اختيار أحمر الخدود المناسب لهن، فيتجهن نحو ألوان قويّة جداً أو ضعيفة أيضاً ما يفشل عملية تجميل الوجه. وما يجب أن نلفت نظركِ أولاً إليه، هو أنّ هناك “البلاش” ذات تركيبة البودرة وهو الأنسب لصاحبات البشرة العادية أو الدهنية. أمّا إذا كانت بشرتك جافة، فيناسبكِ أحمر الخدود الكريمي الذي يؤدي دوراً كبيراً في ترطيب بشرتكِ بالاضافة الى تجميلها.

الطريقة الصحيحة للاستخدام

إنّ الغاية من وضع “البلاش” هي في إحلال توازن بين الوجنتين ورسم محيط الوجه. بالتالي، وفقاً لشكل وجهكِ عليك أن تضعي “البلاش”، وهناك ثلاث خطوات يجب أن تتنبّهي اليها في هذا المجال:

– أولاً، أنظري إلى المرآة وابتسمي. فأفضل طريقة لتطبيق “البلاش” تكون في الابتسام ثم وضع أحمر الخدود على الوجنتين باستخدام فرشاة كبيرة.

– ثانياً، إذا كنتِ تستعملين البلاش الكريميّ أو ذاك المصنوع من الجل، ننصحكِ بتطبيقه بواسطة أناملكِ على الوجنتين. ابتعدي عن الفرشاة لدى استعمال هذين النوعين من البلاش، وإحرصي على أن تكون اليدان نظيفتين.

– ثالثاً، لا تبالغي في كميّة البلاش، فتفقدين تأثيره ودوره في ماكياج وجهك. إن انتهى بكِ الأمر في الإفراط، إستعملي بودرة شفّافة للتخفيف من حدّته. بواسطة الفرشاة، إمسحي البودرة من الأماكن التي تشعرين أنّك أكثرت من وضعه عليها.