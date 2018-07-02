” الشورى ” يطالب ” تحلية المياه ” بالتقصي عن أسباب التسرب الوظيفي بالمؤسسة

حمود العنزي(صدى):

طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بإجراء دراسة علمية لاستقصاء أسباب التسرب الوظيفي بالمؤسسة، بغرض الحصول على حلول للحد من هذه الظاهرة، وتحقيق الرضا الوظيفي لدى العاملين بالمؤسسة.

كما طالب ” الشورى ” ، المؤسسة العامة لتحلية المياه، خلال جلسته العادية السادسة والأربعين، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس، بالتوسع في أنشطة البحث العلمي والابتكار والاستثمار التكنولوجي، وترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية والاستفادة منها في تنفيذ مشروعاتها.