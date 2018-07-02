حساب المواطن: باقي 7 أيام على إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم
أكد برنامج ” حساب المواطن ” ، اليوم الاثنين، أن هناك 7 أيام متبقية على إيداع الدفعة الثامنة لشهر يوليو، لمستحقي الدعم من البرنامج.
وأوضح البرنامج، عبر الحساب الرسمي له على ” تويتر ” ، أن هذه الدفعة تشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة، الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يونيو المنصرم.
طلال[ عدد التعليقات: 1594 ] نشر منذ 9 ساعات
حساب المواطن سنه فقط والا مستمر
ماجد[ عدد التعليقات: 1472 ] نشر منذ 9 ساعات
يفترض عليكم زيادة الدعم بالصيف ..
الكهرباء ارتفعت ٣٠٠٪
الماء ارتفع ١٠٠٪
من الظلم بأن من يأتيه دعم بـ ٣٠٠ ريال أن تكون فواتيره في الكهرباء والماء ١٠٠٠ ريال !!
هذا غير أسعار الوقود والضريبة !!
البرنامج وُضع للتقليل من الارتفاعات وليس للحسرة على مقدار الدعم الحكومي!
مع الوطن💚
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 897 ] نشر منذ 9 ساعات
بداء الدعم لي ب 519 ريال والحمد لله تناقص حتى وصل 364 وقد ينزل 300 وهذا متوقع وقد يلغى
وفاتورة كهرباء بيتي 901 وعائلتي 4 افراد جميعهم فوق 18
والحمد لله
السؤال َ نحن في عصر الحكومه الالكترونيه كل شيء معروف لدى الدوله سئمنا من حدث معلوماتك افصح عن معلوماتك وهي امامكم ؟!!
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 897 ] نشر منذ 9 ساعات
بداء الدعم لي ب 519 ريال والحمد لله تناقص حتى وصل 364 وقد ينزل 300 وهذا متوقع وقد يلغى
وفاتورة كهرباء بيتي 901 وعائلتي 4 افراد جميعهم فوق 18
والحمد لله
السؤال َ نحن في عصر الحكومه الالكترونيه كل شيء معروف لدى الدوله سئمنا من حدث معلوماتك افصح عن معلوماتك وهي امامكم ؟!!
محمد[ عدد التعليقات: 2513 ] نشر منذ 9 ساعات
بنشوف هل بيزيدون ولا بس كلام فاضي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 49724 ] نشر منذ 9 ساعات
طيب ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10513 ] نشر منذ 8 ساعات
تقولون تغير الدعم مع تغير وارتفاع الكهرباء والمحروقات
كلامكم فقط خراط فاضي
البقمـي – فيصل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
ايش ذنب الي زوجته موظفة حكومية ومايجية ريال من الدعم ؟ .. هل المفترض اروح لزوجتي واقول لها عطيني قيمة الكهرب والماء والبنزين والضريبة ؟
انا الي اعيل زوجتي وعيالي واصرف عليهم وعلى بيتي .. وراتبي لايزيد عن 9800 .
تأبى كرامتي ورجولتي من طلب هذي المساعدة من الزوجة
qlq[ عدد التعليقات: 2772 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يعــــــــــــــــــــــــــــز الدولة
ابو نواف[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 7 ساعات
قسم بالله أنه قمت الظلم يا رؤية الفقر 2030
البنزين من 45 هلله الى 1.45 ريال يعني 250 %
والكهرباء من 4 هللات الى 30 هلله يعني 700%
والماء من 2 هلله الى 6 ريالات للمتر المكعب +3 ريالات للصرف الصحي يعني أكثر من 6000%
بالاضافة الى ارتفاع اغلب اسعار الخدمات والسلع والمواد الغذائية
ضريبة 5% علي أغلب المشتريات
ومقابل هذا كله يعطونك ((((((((( 300 ريال ))))))))))) وكاشخين فيها واعلانات وتصريح رسمي ؟؟؟؟
ويقولون لك الرؤية 2030 تهدف الى تحسين معيشة المواطن ورفع دخله والراتب ماتغير من 40 سنه والمواطن من جرف لدحديرة
ابو نواف[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 7 ساعات
قسم بالله أنه قمت الظلم يا رؤية الفقر 2030
البنزين من 45 هلله الى 1.45 ريال يعني 250 %
والكهرباء من 4 هللات الى 30 هلله يعني 700%
والماء من 2 هلله الى 6 ريالات للمتر المكعب +3 ريالات للصرف الصحي يعني أكثر من 6000%
بالاضافة الى ارتفاع اغلب اسعار الخدمات والسلع والمواد الغذائية
ضريبة 5% علي أغلب المشتريات
ومقابل هذا كله يعطونك ((((((((( 300 ريال ))))))))))) وكاشخين فيها واعلانات وتصريح رسمي ؟؟؟؟
ويقولون لك الرؤية 2030 تهدف الى تحسين معيشة المواطن ورفع دخله والراتب ماتغير من 40 سنه والمواطن من جرف لدحديرة
ابو نواف[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 7 ساعات
عندما صدرت قرارات التقشف عام 1437 هــــ
وتم الغاء البدلات والعلاوات والغاء اغلب المزايا كانت بسبب انخفاض النفط الى سعر 26$ ….والانتاج 9 مليون؟
طيب اليوم سعر النفط 78.50$ ………….والانتاج 12 مليون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
+ايرادات اخرى من الشركات+رفع الدعم نهائيا +الضرائب……………………الخ
لماذا لايتم تعديل الرواتب الضعيفة الميته وتسهيل اجراءات المواطن في بناء منزله وعدم رميه للبنوك التارية الظالمة انتم ماتلاحظون اغلب دول الخليج عايشين مرتاحين وماعندهم الا مشاكل قليله ولا عمرنا شفنا عندهم تردندات والمسؤلين مايردون عليهم …….