حساب المواطن: باقي 7 أيام على إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم

عادل الحربي (صدى):

أكد برنامج ” حساب المواطن ” ، اليوم الاثنين، أن هناك 7 أيام متبقية على إيداع الدفعة الثامنة لشهر يوليو، لمستحقي الدعم من البرنامج.

وأوضح البرنامج، عبر الحساب الرسمي له على ” تويتر ” ، أن هذه الدفعة تشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة، الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يونيو المنصرم.